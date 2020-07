Streife kam zu spät Tritte – gleich gegen diverse Außenspiegel

Die Polizei sucht Zeugen und ggf. weitere Geschädigte.

Freising. Da hatten zwei bislang Unbekannte wohl gehörige Aggressionen – die sie zwanglos gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge richteten.

In der Nacht von Freitag auf den heutigen Samstag, 11. Juli, gegen 01.30 Uhr zogen die beiden unbekannten Täter durch Lerchenfeld und traten an mehreren geparkten Pkw die Außenspiegel ab. Die geschädigten Fahrzeuge standen im Attachinger Weg und in der Weldenstraße. Die Täter wurden bei einer der Sachbeschädigungen beobachtet, konnten sich aber bis zum Eintreffen der Streife unerkannt entfernen.

Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Freising in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Beschädigungen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08161/53050 an die Polizeiinspektion Freising zu wenden. − fw –