Öl zu stark erhitzt: Stichflamme statt lecker Pommes!

10.000 Euro Brandschaden durch das entstandene Feuer

ERDING Zu einer Schrecksekunde kam es am Samstagabend, 4. Januar, in der Erdinger Innenstadt, als eine 32-jährige Erdingerin in einem Lokal Pommes in einem Topf zubereiten wollte und hierzu Öl – zu stark – erhitzte. Als sie die Pommes in das heiße Öl gab, kam es zu einer Stichflamme, und die Küche fing Feuer.

Die 32-Jährige und ihr Bruder konnten den Brand zum Glück noch selbst bewältigen, sodass das Feuer bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bereits gelöscht war. Auch der Rettungsdienst musste nicht eingreifen, da zum Glück niemand verletzt wurde. An der Küche entstand jedoch ein Brandschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro.