Auf der A3 Falschfahrerunfall verursacht fünf Leichtverletzte

Foto: Christa Latta

Am Samstag, 11. Juli, gegen 10:15 Uhr, fuhr eine 81-jährige Frau aus dem Landkreis Dingolfing-Landau mit ihrem Pkw Hyundai auf der A3 in Fahrtrichtung Österreich auf Höhe Deggendorf als Falschfahrerin in Richtung Regensburg. Hierbei befuhr sie die eigentliche Überholspur.