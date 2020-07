Schon wieder Exer am Luberweiher

Der Mann beobachtete eine badende Frau.

Niederalteich. Am Dienstag, 30. Juni, gegen 12 badete eine Frau im Luberweiher. Sie wurde dabei von einem nackten Mann beobachtet, der in einer Entfernung von etwa 150 Metern in einem Schilfgürtel stand. Er manipulierte dabei an seinem Glied.

Als er sich entdeckt fühlte, zog er sich an und verschwand. Der Mann war in dieser Aktion auch schon am Vortag an gleicher Stelle aufgefallen. Der Exer wird beschrieben als etwa 50-jähriger Mann, etwa 178 Zentimeter groß, schlank, osteuropäischer Typ mit dunkelblonden, kurzen Haaren, ohne Bart.

Die Polizei bittet um Hinweise.