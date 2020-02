Dumm gelaufen Faschingsscherz endet mit Strafanzeige

Am Sonntag, 23. Februar, gegen 18.45 Uhr wurde nach dem Faschingstreiben am Stadtplatz Osterhofen ein junger Mann in der Plattlinger Straße kontrolliert, da er mit einer Warnbake unter dem Arm stadtauswärts unterwegs war.