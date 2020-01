Verkehrsunfall Schwerer Frontalcrash nach Überholvorgang im Landkreis Deggendorf

Bei dem Unfall sind insgesamt 6 Personen verletzt, davon 2 schwer.

AUERBACH Am Samstagabend den 04. Januar gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der B533 in Auerbach im Landkreis Deggendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei Deggendorf fuhr ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf und sein Beifahrer auf der Bundesstraße von Auerbach in Richtung Grafenau. Hier hatte er ein vorausfahrendes Auto überholt und übersah zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Er touchierte zuerst einen Golf, dann kollidierte er frontal mit einem Toyota, der mit einer 4-köpfigen Urlauberfamilie besetzt, aus dem Raum Dortmund war. Der Familienvater des Toyota wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mithilfe der hydraulischen Rettungsscherre befreit werden. Er und seine Ehefrau wurden bei dem Frontalcrash schwer verletzt. Die Kinder des Ehepaars im Alter von 17 und 19 Jahre wurden ebenfalls verletzt. Ebenso der Unfallverursacher und sein Beifahrer. Alle sechs Unfallbeteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Golffahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren insgesamt sieben Rettungsfahrzeuge von BRK, Malteser und IMS, zwei Notärzte sowie BRK-Einsatzleiter Christopher Mürle. Die Feuerwehren aus Auerbach, Schwarzach, Engolling, Roggersing und Grattersdorf. Diese befreiten die Verletzten aus den Fahrzeugen, übernahmen die Straßenabsperrung, Verkehrslenkung und säuberten die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen. Auch Kreisbrandrat Alois Schraufstetter, Kreisbrandinspektor Bernhard Süß und Kreisbrandmeister Ludwig Jacob waren am Einsatzort.

In diesem Fahrzeug war die 4-köpfige Familie aus Dortmund unterwegs. Der Fahrer und dessen Ehefrau wurden schwer verletzt. (Foto: Walter Wisberger/zema-medien.de)