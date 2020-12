Mittelschwer verletzt 28-jähriger Audi-Fahrer rutscht auf der schneebedeckten B20 bei Bayerisch Gmain in entgegenkommenden Ford

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr hat sich auf der winterlichen B20 bei Bayerisch Gmain ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos ereignet, bei dem ein 28-Jähriger aus dem südlichen Landkreis nach erster Einschätzung des Roten Kreuzes mittelschwer verletzt wurde.

Bayerisch Gmain. Der vom Hallthurmer Berg kommende Audi-Fahrer musste offenbar abbremsen, da das Fahrzeug vor ihm links in Richtung der Hohenfriedstraße abbog, wobei er auf der Schneefahrbahn in den Gegenverkehr rutschte und dort mit einem Ford zusammenstieß, der frontal in das rechte Heck seines Audis krachte.

21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bayerisch Gmain kümmerten sich um den Verletzten, bis der Rettungswagen des Reichenhaller Roten Kreuzes eintraf, sicherten bei Schneetreiben die Unfallstelle im morgendlichen Berufsverkehr ab und reinigten die Fahrbahn von Trümmern. Die Notfallsanitäter des Roten Kreuzes versorgten den nach erster Einschätzung mittelschwer verletzten Audi-Fahrer und brachten ihn dann zur weiteren Kontrolle in die Kreisklinik Bad Reichenhall; der Unfallgegner blieb unverletzt.

Die Reichenhaller Polizei nahm den genauen Hergang auf. Der restliche Verkehr konnte die Einsatzstelle wechselseitig passieren, so dass es zu keinen längeren Staus kam.