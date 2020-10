Traktorfahrer leicht verletzt Arbeitsunfall in einer Kiesgrube

Am Montagmorgen, 26.10.2020, gegen 07:40 Uhr, wurde der Polizei und dem Rettungsdienst ein Arbeitsunfall in einer Kiesgrube bei Schnaitsee gemeldet.

Schnaitsee. Ein 66-jähriger Siegsdorfer war dort im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs und wollte den Inhalt des Anhängers abkippen. Aufgrund der Gewichtsverlagerung kippte der Anhänger und hebelte den Traktor dadurch in die Höhe. Der Anhänger löste sich kurz danach vom Traktor, welcher dann wieder nach unten fiel. Dabei verletzte sich der Mann, welcher zu dem Zeitpunkt in der Kabine des Traktors saß, am Kopf. Aufgrund der zunächst unklaren Lage, waren die Feuerwehr Schnaitsee mit drei Fahrzeugen, sowie Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Der Siegsdorfer wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.