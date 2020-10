Unbedingt beachten Es gilt Maskenpflicht in den Zügen

Bei Missachtung droht ein Bußgeld von 250 Euro

Traunstein/Freilassing. Am Donnerstag, 15.10.2020, führten Beamte des Einsatzzuges Traunstein in mehreren Zügen auf der Strecke zwischen Traunstein und Freilassing Kontrollen bezüglich des Infektionsschutzgesetzes durch. Hierbei wurde bei insgesamt sechs Passagieren eine Anzeige erstattet, da diese keine Mund-Nasen-Maske während der Fahrt trugen. Jeden der sechs Passagiere erwartet nur ein Bußgeld in Höhe von 250,00 Euro