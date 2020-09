Am Soleleitungsweg Schwer verletzte 82-Jährige gerettet

Die Bergwacht Ramsau und die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ haben am Dienstagnachmittag, 22. September 2020, eine Urlauberin aus Baden-Württemberg gerettet.

Ramsau. Die 82-Jährige war am Soleleitungsweg zwischen dem Gasthaus Zipfhäusl und der Gerstreit gestürzt und hatte sich schwer an der Schulter und am Kopf verletzt.

Als kurz nach 15.30 Uhr der Notruf eingegangen war, schickte die Leitstelle Traunstein zunächst die Bergwacht Ramsau los. Zwei Bergretter fuhren voraus mit dem Dienst-Motorrad vom Zipfhäusl aus an, fanden die Einsatzstelle dann in der Nähe der Gerstreit und übernahmen die Erstversorgung der Patientin mit Wärme-Erhalt, Wundversorgung und möglichst schmerzfreier Lagerung. Weitere Bergretter folgten mit zwei Fahrzeugen und zusätzlicher Ausrüstung über die Gerstreit, wobei die Einsatzkräfte dann aufgrund der schweren Verletzungen und der Schmerzen Notarzt und Hubschrauber nachforderten. „Christophorus 6“ brachte von einer Wiese auf der Reiten unterhalb Notarzt und Sanitäter am Tau zur Patientin und flog die Frau nach ärztlicher Versorgung liegend am Tau im Luftrettungssack zum Zwischenlandeplatz hinab. Im Heli ging‘s dann direkt weiter zum Salzburger Unfallkrankenhaus. Sechs Bergretter waren gute zwei Stunden im Einsatz. Am Ende des Einsatzes bildete sich symbolträchtig für die geglückte Rettung ein Regenbogen über der Unfallstelle am Gröllberg.

„Der schmale, aber viel begangene Soleleitungsweg ist mit dem Quad nur auf Teil-Abschnitten befahrbar. Das eingesetzte Motorrad finanzieren wir mit den Spenden unserer Förderer. Wir sind immer wieder froh, dass wir mit dem Gefährt auf den vielen ansonsten nur zu Fuß begehbaren Steigen und Wegen im Dienstgebiet Notfall-Patienten rasch erreichen, ihnen ohne viel Zeitverlust helfen und immer wieder auch ein Leben retten können“, freut sich Bereitschaftsleiter Rudi Fendt.