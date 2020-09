Alle Anwohner dürfen zurück Bombe entschärft: OB Dr. Hümmer dankt Einsatzkräften

Foto: @Agnes Giesbrecht/Stadt Traunstein

Entwarnung für alle Anwohner: Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Donnerstag bei Bauarbeiten an der Chiemseestraße in Traunstein gefunden wurde, ist entschärft.