Anzeige wegen Trunkenheit Radfahrer mit 1,6 Promille im Blut und Bierflasche in der Hand

Foto: 123rf.com

Am 20. August, gegen 21.55 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Traunstein ein Radfahrer in Traunstein in der Chiemseestraße auf.