Volltreffer Wegen Mordversuchs verurteilter Nordmazedonier geht Bundespolizisten ins Netz

Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (20. August) an der Grenzkontrollstelle am Walserberg an der BAB 8 einen wegen Mordversuchs verurteilten Nordmazedonier festgenommen und in ein Gefängnis eingeliefert.