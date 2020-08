Strafanzeige Per Haftbefehl gesuchter Rumäne mit vier Hundewelpen erwischt

Foto: Bundespolizei Freilassing

Bundespolizisten haben am Donnerstag (13. August) an der Saalbrücke bei Freilassing (B304) einen 52-jährigen Rumänen festgenommen. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und hatte vier Hundewelpen ohne Tollwutimpfung dabei.