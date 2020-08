Hoher Sachschaden Mercedes-Fahrerin kracht nach Crash mit LKW in Leitplanke

Foto: BRK BGL

Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat eine 54-Jährige aus Sachsen auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg die Kontrolle über ihren Mercedes E-Klasse-Kombi verloren; sie war mit einem Laster zusammengestoßen und dann in die Leitplanke gekracht, wobei die umfangreichen Sicherheitseinrichtungen des hochwertigen Fahrzeugs schlimmere Verletzungen verhinderten.