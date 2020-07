Polizei musste ihn nur noch abholen Aufmerksamer Bürger hält Fahrraddieb fest

Am Freitag erkannte ein aufmerksamer Bürger ein gestohlenes Fahrrad wieder und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest

Traunreut. Im Laufe des Freitagnachmittags, 17. Juli, wurde ein unversperrtes Kindermountainbike vor dem Freibad in Traunreut gestohlen. Der Vater inserierte daraufhin sofort eine Anzeige in einem sozialen Netzwerk und bat die Bevölkerung um Mithilfe.

Prompt erkannte ein 44-jähriger Traunreuter noch am selben Abend das Fahrrad vor dem Mc Donalds in Traunreut wieder. Ein 15-Jähriger Traunreuter war zu diesem Zeitpunkt mit dem Rad unterwegs. Der aufmerksame Bürger sprach den Täter an und verständigte sowohl den Eigentümer als auch die Polizei.

Gegenüber der Polizei zeigte sich der Täter geständig. Das Fahrrad wurde im Anschluss an den rechtmäßigen Inhaber übergeben.

Den 15-Jährigen erwartete nun eine Anzeige wegen Diebstahl.