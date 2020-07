Sachbeschädigung am Bahnhof Neun Fahrzeuge der Deutschen Post beschädigt

In der Nacht von Donnerstag, 9. Juli 2020, 18 Uhr auf Freitag, 10. Juli 2020, 5.30 Uhr wurden insgesamt neun Fahrzeuge der Deutschen Post beschädigt.

Berchtesgaden. Die Fahrzeuge waren an der Postfiliale am Bahnhof in Berchtesgaden geparkt, als sie von einem bislang unbekannten Täter jeweils im Türbereich vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand nicht unerheblich beschädigt wurden. Die Fahrzeuge parkten auf der Rückseite der Postfiliale unmittelbar vor den dortigen Bahngleisen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Wer hat etwas gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Telefonnummer 08652/9467-0.