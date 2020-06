Unbelehrbarer Österreicher Zum 6. Mal ohne Führerschein erwischt

Als offensichtlich völlig belehrungsresistent zeigte sich ein österreichischer Fensterbauer, der in den späten Abendstunden des 13. Juni 2020 den Weg einer Streife der Grenzpolizei Piding kreuzte.

Neukirchen. Bei der Kontrolle zeigte der mittlerweile in Baden-Württemberg wohnhafte 36-Jährige einen bosnischen Führerschein vor, bei welchem sich herausstellte, dass ihm bereits vor Jahren wegen mehreren Verstößen das Recht aberkannt wurde, damit im Inland zu fahren. Von den Beamten mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs sei, zeigte sich der gebürtige Bosnier nicht nur völlig unbeeindruckt, sondern leugnete auch, jemals polizeilich in Erscheinung getreten zu sein. Doch alles Abstreiten nutzte ihm nicht, so wurde er auf die Dienststelle gebracht und ein weiteres Mal angezeigt, was eine erhebliche Geldstrafe nach sich ziehen wird.