Von Windböe erfasst Gleitschirmflieger abgestürzt

Im Landeanflug auf den Landeplatz an der Jennerbahn, erfasste den Schirm eine Windböe

Schönau. Am Donnerstag, 11. Juni, gegen 15:55 Uhr, stürzte in Schönau am Königssee ein Gleitschirmflieger ab. Der 29-jährige auswärtige Pilot startete kurz zuvor vom kleinen Jenner.

Als er im Landeanflug auf den Landeplatz an der Jennerbahn war, erfasste den Schirm eine Windböe, worauf dieser einklappte. Daraufhin stürzte der Pilot aus einer Höhe von ca. 15 Meter in die Wiese. Durch den Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu. Anwohner leisteten sofort erste Hilfe.

Im weiteren Verlauf wurde der Verletzte durch eine Notärztin und eine Besatzung des Bayerischen Roten Kreuzes versorgt. Mit dem hinzugezogenen Rettungshubschrauber Christof 14 wurde der Verletzte in das Kreiskrankenhaus Traunstein zur weiteren Versorgung eingeliefert.