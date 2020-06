Grenzpolizei beweist Spürsinn Drogen und Waffen in Traunsteiner Auto

Zwei ungarische Staatsangehörige gerieten am Sonntagmorgen, 7. Juni, in das Visier von Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling

Traunstein/Bad Feilnbach. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Schleierfahnder in dem Pkw auf etwa 150 Gramm Marihuana sowie eine Kleinmenge Amphetamin. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Sonntagmorgen gegen 8:15 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung Salzburg im Gemeindegebiet Bad Feilnbach einen Ford Fiesta aus dem Landkreis Traunstein. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer, 38 und 27 Jahre alt mit ungarischer Staatsangehörigkeit.

Die Kontrolle förderte ungefähr 150 Gramm Marihuana und eine Kleinmenge an Amphetamin zutage, weshalb die Männer zunächst vorläufig festgenommen wurden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Fahnder in der Wohnung des 27-Jährigen mehrere Marihuanapflanzen sowie szenetypische Drogenutensilien sicher. Darüber hinaus stießen die Fahnder hier auf verbotene Gegenstände und Waffen nach dem Waffengesetz in Form von einem Schlagring, einer verbotenen Soft-Air-Waffe sowie vier als Taschenlampen getarnte Elektroschocker.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hat die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der sichergestellten Drogen übernommen. Auf entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die dringend Tatverdächtigen im Laufe des Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher schließlich für beide Ungarn die Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurden die Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.