Zeugen gesucht Blaue Papiertonne gestohlen

Foto: 123rf.com

Am 17.02.2020 wurde der Polizeiinspektion Traunstein der Diebstahl einer Mülltonne von einem Anwesen in der Theresienstraße in Chieming gemeldet. Die Tatzeit dürfte sich dabei im Bereich zwischen dem 08.02.20 - 10.02.20 bewegen.