Anzeige erstattet Mit fast zwei Promille Unfall verursacht

Am 28.01.20 gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mitterfeldener mit seinem Pkw die Hallerstraße von Freilassing Richtung Mitterfelden. Auf Höhe von Haus Nummer 41 unterschätzte er seinen Abstand zu einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

AINRING Der 50-jährige stieß ungebremst mit der vorderen rechten Seite seines Pkw gegen die hintere linke Seite des parkenden Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile durch die Luft geschleudert die noch einen entgegenkommenden Pkw einer 44jährigen Ainringerin beschädigten. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am geparkten Pkw wurde die hintere linke Seite schwer beschädigt. Am entgegenkommenden Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher leichter Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.