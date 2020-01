Großeinsatz Wohnmobil brennt neben der A8 vollständig aus

(Foto: BRK BGL)

Am Mittwochabend ist ein Wohnmobil neben der A8 an der Behelfsausfahrt Freidling (Hub) vollständig ausgebrannt. Der 48-jährige Fahrer aus dem Landkreis konnte rechtzeitig anhalten und rettete noch seinen Hund aus dem Fahrzeug, wobei er sich leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung zuzog. Da sich zwei Propan-Gasflaschen in dem Kleintransporter befanden und Explosionsgefahr bestand, alarmierte die Leitstelle Traunstein gegen 18.20 Uhr ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Roten Kreuzes.