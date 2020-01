Doppelter Erfolg bei Grenzkontrollen Bundespolizei Freilassing gehen Schleuser ins Netz

(Foto: Bundespolizei)

Die Bundespolizei hat am Sonntag, 12. Januar 2020, bei Piding zwei Schleusungen vereitelt und gefälschte Ausweise beschlagnahmt. Am Sonntagmittag kontrollierten Freilassinger Bundespolizisten zunächst drei Rumänen und vier Ukrainer in einem Kleintransporter mit rumänischer Zulassung an der B20 bei Piding.