Aufgrund von Gasgeruch Großeinsatz in Traunstein

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Freitagnachmittag, 10. Januar 2020, gegen 15 Uhr, kam es in Traunstein in der Chiemseestraße zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.