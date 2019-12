Zeugen gesucht Mann durch Messerstich schwer verletzt

Vorfall ereignete sich in Schedling/Trostberg

TROSTBERG. Mann durch Messerstich schwer verletzt

Am 29.12.2019 in den frühen Morgenstunden kam es in Schedling / Trostberg in der Nähe des Museums zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Ein 23-Jähriger aus Altenmarkt wurde hierbei u.a. mit einem Messer schwer verletzt und zunächst in das Krankenhaus Trostberg durch Freunde gebracht. Wenig später musste er nach München in eine Spezialklinik verlegt werden. Die Polizei wurde erst Stunden später durch einen Verwandten des Verletzten von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Traunstein wurde vorläufig festgenommen und vernommen. Zeugen zum Vorfall werden dringend gebeten sich bei der Polizei Trostberg zu melden (08621/98420).