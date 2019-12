Im Weihnachtsverkehr Fahrerfluchten nach Parkremplern

Die Polizei sucht nach Zeugen für mehrere Unfallffluchten der letzten Tage

LANDKREIS. Am Montag, 23.12., um circa 10:30 Uhr stellte eine 30-jährige Freilassingerin ihren BMW bei einem Einkaufsmarkt in 83395 Freilassing in der Traunsteiner Straße ab. Als sie gegen 10:55 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren Pkw angefahren hatte. Die rechte Fahrzeugseite wurde hierbei zerkratzt, es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Freilassing unter 08654/4618-0 zu melden.

Im Zeitraum von Sonntag, 22.12., 19 Uhr, bis Montag, 23.12., 11:30 Uhr, kam es auf der Zufahrtsstraße zur Lokwelt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Wohnanhänger wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Beschädigung wurde erst am Montag festgestellt, es ist jedoch aufgrund des starken Verkehrsaufkommens rund um den Christkindlmarkt bei der Lokwelt davon auszugehen, dass es bereits am Sonntag zu dem Unfall gekommen ist. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Freilassing unter 08654/4618-0 zu melden.

Am 23.12. hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den rechten Außenspiegel eines auf dem LIDL-Parkplatz in Schönau am Königssee abgestellten blauen VW Golfs angefahren und dadurch beschädigt. Die Golffahrerin hatte ihren Pkw gegen 19:30 Uhr unbeschädigt auf die Parkfläche vor dem LIDL-Markt abgestellt. Als sie nach ca. zwanzig Minuten zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie die Beschädigung fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 500 Euro gekümmert zu haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Berchtesgaden.