Fahndungserfolg Jugendliche Brandstifter (14) festgenommen

Am 19.12.2019, gegen 18:15 Uhr, ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale Rosenheim über eine brennende Grünfläche mit Schilf in der Pallinger Straße in Traunreut ein. Durch Beamte der Polizeistation Traunreut konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von 10 x 10 m in Brand stand und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Traunreut gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 €.