Einbruch Betrunkener klaut Schuhe

Mann betritt in der Nacht auf dem Heimweg ein fremdes Haus und entwendet daraus mehrere Schuhe.

Kirchberg im Wald. Am Sonntag, 1. März, gegen 5 Uhrmorgens ging bei der PI Regen die Meldung ein, dass in ein Privathaus in Kirchberg im Wald eingebrochen wurde.

Bei der Aufnahme vor Ort konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass der geschädigte Hausbesitzer in den Morgenstunden von einer Feier nach Hause kam. Vor dem Haus traf er dann noch auf einen jungen Mann, der ihm merkwürdig vorkam.

Als der Hausbesitzer schließlich durch die unversperrte Garagentür sein Haus betrat, sah er, dass das Schuhregal durchwühlt wurde Schuhe weg waren. Der Hausbesitzer schloss sofort auf den jungen Mann vor dem Haus, folgte diesem und erwischte ihn schließlich auch. Der junge Mann war zunächst kooperativ und kam wieder mit zu dem Anwesen zurück. Es konnte hierbei auf dem Weg auch eine größere Anzahl von Schuhen aufgefunden werden, die der junge Mann offenbar entwenden wollte. Bis der Geschädigte dann jedoch die Polizei rufen konnte, flüchtete der junge Mann wieder vom Tatort, ohne dass er erkannt wurde.

Noch am selben Tag erschien schließlich der Täter, ein 26-Jähriger aus dem Gemeindebereich Kirchberg, bei der Polizei in Regen und gestand, in das Haus gegangen zu sein und die Schuhe entwendet zu haben.

Einen Grund dafür konnte er nicht angeben, er führte dies auf seine Alkoholisierung zurück, da er sich eigentlich an nichts mehr erinnern kann. Da alle Schuhe wieder aufgefunden werden konnten, entstand somit kein Diebstahlsschaden.