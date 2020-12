Unfallflucht Radler schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fahrradfahrer in Altötting

Altötting. Am Dienstag, 1. Dezember, gegen 19 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem E-Bike die Innere Trostberger Straße vom Stadtkern kommend in Richtung Bahnhofplatz. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zur gleichen Zeit die Fabrikstraße in Richtung Trostberger Straße und bog anschließend auf dieser nach rechts in Richtung Bahnhofplatz ab.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden E-Bike-Fahrer. Der 28-Jährige konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Durch die Vollbremsung kam er zu Sturz und verletzte sich schwer.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der mit einem dunklen Auto - möglicherweise ein Touring o.ä. - unterwegs war, entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhofplatz.

Am E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem weiteren Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich dringend bei der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671/9644-0 zu melden.