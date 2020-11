In Neuötting Reifen an vier Autos zerstochen

Mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen an der Ludwig-Thoma-Straße

Neuötting. In der Nacht auf Samstag, 14. November, wurden an der Ludwig-Thoma-Straße in Neuötting insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt.

An den beschädigten Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1.000 Euro.

Schon im Zeitraum vom 26. bis 28.Oktober wurden ebenfalls schon zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen an der Ludwig-Thoma-Straße von der Polizeiinspektion Altötting aufgenommen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann oder etwas Auffälliges beobachten konnte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting unter Telefon 08671/9644-0 zu melden.