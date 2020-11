Wohnungstür beschädigt Handfester Streit in Mehrfamilienhaus

Zwei Hausbewohner schädigen und beleidigen den Hausbesitzer und missachten Platzverweis durch die Polizei

Burgkirchen. Am Mittwoch, 4. November, gegen 22.35 Uhr, beschädigten zwei einheimische Täter (50 und 31 Jahre alt) eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchfeldstraße und beleidigten im Anschluss den 39-Jährigen Hausbesitzer.

Beide Beschuldigten konnten von den eingesetzten Beamten in der Wohnung des 50-Jährigen im ersten Stock des Hauses angetroffen werden. Sie wurden belehrt und über die weiteren Folgen aufgeklärt. Im Anschluss nahmen die Beamten den Tatbestand zusammen mit dem Geschädigten auf.

Hierbei kamen die beiden Beschuldigten trotz Platzverweis wieder nach unten und beleidigten den 39-Jährigen massiv. Da die Männer die Örtlichkeit, auch nach mehrmaliger Aufforderung, nicht verließen, wurden beide in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der 50-jährige noch Widerstand und versuchte, gegen die eingesetzten Beamten zu treten. Daher musste Zwang zur Durchsetzung der Maßnahme angewendet werden.

Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Der Ältere muss sich zudem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstand vor der Staatsanwaltschaft rechtfertigen.