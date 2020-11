In der Warteschlange ausgetickt 70-Jährige hatte sich angeblich vorgedrängelt

Der Besuch im Schnellrestaurant endete für die Frau mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Altötting. Am 1. November gegen 18.30 Uhr kam es in der Warteschlange eines Fast-Food-Restaurants in Altötting zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Da sich eine 70-jährige Frau aus Sicht eines Pärchens mit ihrem Pkw in der Warteschlange vordrängelte, stieg zunächst die 30-jährige Beifahrerin aus und stellte sich dem Pkw in den Weg. Es entbrannte ein Streit zwischen den beiden Frauen. Der 32-jährige Lebenspartner kam daraufhin hinzu und stieß die 70-jährige zu Boden, so dass diese im Anschluss mit leichten Verletzungen im Krankenhaus Altötting medizinisch versorgt werden musste.