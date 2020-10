Vorfall in Burghauser Tiefgarage Feuermelder mutwillig eingeschlagen

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Burghausen. Am Freitag, 23.10.2020, gegen 22:20 Uhr, wurde in der Tiefgarage am Salzachzentrum, Marktler Straße 45, ein Feuermelder durch einen unbekannten Täter mutwillig eingeschlagen und mehrmals betätigt, so dass ein Feueralarm ausgelöst wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 10 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei Burghausen unter 08677/9691-0.