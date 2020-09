Sittenstrolch Mann onaniert am Alzufer

Am 4. September 2020, gegen 16.10 Uhr, meldeten zwei Frauen einen Mann, der sich vor ihnen entblößte und an seinem Glied onanierte.

Burgkirchen a.d. Alz. Dies geschah in Burgkirchen am Flussufer an der Alz im Bereich des Auwegs. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre, ca. 5 bis 10 cm lange dunkle Haare, 3-Tage-Bart, mitteleuropäisches Aussehen. Der Mann war mit einer schwarzen kurzen Hose und einem dunkelgrauen Oberteil bekleidet, vermutlich Fahrradbekleidung. Unterwegs war er mit einem grau/schwarzen Mountainbike. Auffällig war eine blau verspiegelte Sonnenbrille.

Als die Frauen auf ihn aufmerksam wurden, flüchtete der Mann in Richtung Ortsteil Gendorf/Mozartstraße. Später teilte eine andere Zeugin mit, dass er auf dem Radweg in Richtung Hirten fuhr.

Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter blieb erfolglos. Wer sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, bitte an die Polizeiinspektion Altötting unter Telefonnummer 08671/9644-0.