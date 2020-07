Seriendieb gefasst Fahrraddiebstahl von Zeugen vereitelt

Bei dem Burghauser wurden insgesamt 11 Fahrräder und ein paar Ersatzteile aufgefunden

Burghausen. Am Mittwoch, 22. Juli, meldeten Zeugen gegen 16.15 Uhr eine Person am Berliner Platz, die sich mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machte.

Die Zeugen hielten den vermeintlichen Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Streife fest. Es handelt sich um einen 28-jährigen Burghauser, der gegenüber den Beamten seine Diebstahlabsicht auch zugab.

Die weitere Befragung ergab, dass der Burghauser wohl noch für mehrere Fahrraddiebstähle verantwortlich sein dürfte. Eine Nachschau an der Wohnadresse bestätigte dies, es konnten noch insgesamt 11 Fahrräder und ein paar Ersatzteile aufgefunden werden.

Es ist somit zu erwarten, dass durch die Mitteilung der aufmerksamen Bürger noch weitere Fahrraddiebstähle geklärt werden können. Die Ermittlungen dauern noch an.