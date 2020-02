Zeugen gesucht Einbruch in Burghauser Einfamilienhaus

Der Täter drang über die Terrassentüre in das Wohnhaus in der Hechenbergsiedlung ein

Burghausen. Zwischen 14 und 18.30 Uhr wurde am Montag, 24. Februar, ein Einfamilienhaus in der Hechenbergsiedlung angegangen. Nach mehreren Versuchen über verschiedene Fenster drang der Täter letztlich über die Terrassentüre in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Wem ist am Montagnachmittag zwischen Hechenbergstraße, Ulrich-Schmid-Straße und Burgkirchner Straße eine Person aufgefallen, die für den Einbruch in Frage kommen könnte?

Wurde ein Fahrzeug beobachtet, das auf eine Person gewartet hat oder eine Person aufgenommen hat? Möglicherweise hatte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz der anliegenden Geschäfte gestanden!

Wir bitten eventuelle Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Burghausen unter der Telefonnummer 08677/9691-0 zu melden.