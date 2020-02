Hinweise erbeten Dreister Ladendiebstahl in Neuötting

Verkaufspersonal konnte den Flüchtigen nicht einholen

NEUÖTTING. Am Dienstag, 04.02.2020, entwendete ein bislang unbekannter Täter Waren aus einem Drogerie-Markt in der Simbacher Straße in Neuötting. Der Täter lief nach Auslösung der Diebstahlssicherung davon und konnte vom Verkaufspersonal nicht mehr eingeholt werden. Anschließend entfernte er sich in einem silbernen Toyota Corolla mit polnischer Zulassung. Der Täter wird als ca. 30-jähriger Mann mit schlanker Statur und kurzen blonden Haaren beschrieben. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671-96440 melden.