Um Hinweise wird gebeten

BURGHAUSEN. In der Zeit von Freitag, den 24.01.2020, bis Sonntag, den 26.01.2020, wurden an der Messehalle in der Mehringer Straße an zwei Scheiben der Türe Schriftzüge eingekratzt.

Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter der Tel.-Nr. 08677/96910.