Es gibt eine Täter-Beschreibung Kunstwerk im Innenhof des KuMax-Gymnasiums zerstört

Die Unbekannten entfernten ein Metallobjekt und warfen es in die Salzach

BURGHAUSEN. Im Innenhof des Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums in der Burghauser Altstadt werden unter anderem Kunstwerke der jeweiligen Abiturjahrgänge dauerhaft ausgestellt.

Der Jahrgang 2014 schmiedete einen ca. 1 Meter hohen Anker, welcher an einem Granitblock befestigt war.

Am Nachmittag des 21.01.2020 gegen 15.00 Uhr konnten drei Schülerinnen des Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums folgende Beobachtung machen:

Drei männliche, augenscheinlich jugendliche, Personen betraten den Innenhof der o. g. Schule und machten sich an dem dort aufgestellten Anker zu schaffen. Sie zerrten an dem schweren Metallobjekt bis die Dübel aus dem Granitblock rissen. Mit vereinten Kräften wurde der Anker davon getragen.

Vermutlich schleppten die drei Täter schwer und entschieden sich an der Alten Grenzbrücke, sich des Ankers zu entledigen. Sie warfen ihn über die Brücke in die Salzach. Ob der Anker dort seine ureigene Aufgabe erfüllen soll - sich am Boden festkrallen und der Strömung trotzen - oder ob es sich nur um ignorante und dumme Zerstörungswut handelt, bleibt unbekannt. Schließlich wird der Sachschaden auf etwa 500,- Euro beziffert.

Deshalb sucht die Polizei Burghausen nach den drei Tätern und kann folgende Personenbeschreibung zur Verfügung stellen:

Täter eins:

- ca. 12 - 14 Jahre alt

- schwarze Daunenjacke, hellblaue Jeans, weiße Adidas-Sneaker mit orangefarbenen Streifen

Täter zwei:

- Ca. 12 - 14 Jahre alt

- Neongelbe Jacke

Täter drei:

- Dunkle Camouflage Jacke

- Camouflage Rucksack

Wer Beobachtungen zum Tatzeitpunkt gemacht hat, oder die Täter anhand der Beschreibung wiedererkennt, wird gebeten sich mit der Polizei Burghausen unter 08677/9691-0 in Verbindung zu setzen.