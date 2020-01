Grüner Peugeot 207 gesucht Gegenverkehr gerammt und abgehauen

Wem ist ein beschädigter grüner Peugeot 207 aufgefallen? Er hat einen Toyota gestreift und 15.000 Euro Schaden angerichtet

MARKTL Am Mittwoch, 8. Januar, ereignete sich in der Bruckbergstraße in Marktl a. Inn gegen 18 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei geriet ein bislang unbekannter Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden weißen Toyota Avensis zusammen.

Der Toyota wurde hierbei über die gesamte linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro zu kümmern.

Die am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem Auto des Unfallverursachers um einen grünen Peugeot 207 handelte.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder einem beschädigten grünen Peugeot 207 machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altötting, Tel.: 08671/96440, zu melden.