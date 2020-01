Vandalen unterwegs Skoda eingedellt und BMW-Scheibenwischer abgebrochen

Rund 650 Euro Sachschaden haben Unbekannte an zwei Autos in Burghausen angerichtet

BURGHAUSEN. In der Zeit von Donnerstag, 2. Januar, bis Samstag, 4. Januar, 10.40 Uhr, wurde in Burghausen der schwarze Skoda einer 25-Jährigen aus Österreich von unbekanntem Täter an der Beifahrertüre (kleine Delle) beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Januar, war ein brauner BMW in der Tiefgarage an der Marktler Straße Ziel eines unbekannten Vandalen. Als der Autobesitzer wieder wegfahren wollte, war ein Scheibenwischer abgebrochen. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 150 Euro.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Burghausen unter Tel. 08677/96910.