Drei Verletzte bei Crash 6-Jährige muss Bergung ihres Vaters mit ansehen

Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2108 zwischen Burghausen und Altötting

MEHRING. Am Montag, 30.12.2019, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Burgkirchener mit seinem schwarzen VW Polo auf der Staatsstraße 2108 von Burghausen in Richtung Altötting. Mit im Fahrzeug befand sich seine 6-jährige Tochter.

Kurz vor der Abzweigung nach Emmerting verlangsamte der 36-Jährige seine Fahrt nach einem Defekt an seinem Fahrzeug. Er lenkte sein Fahrzeug noch an den rechten Fahrbahnrand, ob er bis zum Stillstand kam, ist noch nicht bekannt. Eine 70-Jährige aus dem Gemeindebereich Mehring fuhr mit ihrem Peugeot hinter dem Burgkirchener, erkannte den ersten Ermittlungen nach nicht, dass der Pkw vor ihr stehenblieb und fuhr ungebremst hinten auf.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die 6-jährige Tochter konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nur leicht verletzt. Der Vater konnte sich nicht mehr aus seinem VW befreien und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mittelschwer, aber nicht lebensgefährlich am Kopf und dem Rücken verletzt. Die 70-Jährige zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Altötting und Burghausen gebracht.

Die Staatsstraße 2108 musste zur Bergung der Verletzen, deren Versorgung und zur Unfallaufnahme zwischen Emmerting und Mehring für 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 17.000 Euro.

Am Einsatz waren neben der Polizei 10 Fahrzeuge mit 50 Einsatzkräften der Feuerwehren Mehring und Emmerting im Einsatz. Das BRK war mit 2 Rettungsfahrzeugen und 1 Notarzt aus Altötting vor Ort. Ein Rettungswagen aus dem Werk Gendorf war ebenfalls vor Ort.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß hielt eine Frau mit einem dunklen Pkw an der Unfallstelle an und bot ihre Hilfe an. Sie kam aus der Richtung Altötting, konnte aber von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Sie könnte wichtige Hinweise zum Unfallhergang geben. Die Zeugin wird gebeten sich mit der Polizei in Burghausen Tel.-Nr.: 08677/9691-0 in Verbindung zu setzten.