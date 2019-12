Brand in der Küche Heißes Öl entzündet sich

Das brennende Öl griff schnell auf die Dunstabzugshaube über

TÜßLING. Am Sonntag, 29.12.2019, 10.30 Uhr, wollte ein 17-jähriger Tüßlinger in der elterlichen Wohnung Sonnenblumenöl auf dem Elektroherd erhitzen. Hierbei entzündete sich jedoch das heiße Öl und setzte die darüber befindliche Dunstabzugshaube in Brand.

Nachdem eigene Löschversuche scheiterten, wurde die FFW Tüßling alarmiert und der Brand von den eingesetzten Kräften abgelöscht.

Der Brand- und Rauchschaden in der Küche dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen, Personen wurden nicht verletzt.