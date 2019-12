Gruppe Jugendlicher auf Tour 20-Jähriger drischt mit Baseballschläger auf ein Auto

Das Auto war rundherum demoliert - Schaden ca. 2.500 Euro

GARCHING. Am Montag, 23. Dezember, kam es um 21:40 Uhr in 84518 Garching a.d.Alz, Janischplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Auto.

Durch einen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Person mit einem Baseballschläger auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug einschlägt. Tatsächlich wurde festgestellt, dass das Auto rundherum demoliert war.

Eine Nahbereichsfahndung wurde sofort eingeleitet und es konnten insgesamt vier Jugendliche festgestellt werden, die vor der Polizei flüchteten.

Letztendlich konnten von allen die Personalien festgestellt werden, und es stellte sich heraus, dass der Täter ein 20-jähriger Traunreuter war.

Der Sachschaden am Pkw beträgt 2.500 Euro.