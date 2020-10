Rathaus-Wiederaufbau 46,5 Millionen Euro für ein Denkmal von „nationaler Bedeutung“

Das „neue“ Rathaus wird von außen das für die Straubinger gewohnte Bild bieten. Foto: Hild und K Architekten

25. November 2016 – es ist etwa 15.43 Uhr, da passiert das Unfassbare: Im Straubinger Rathaus bricht ein Brand aus, ein Großaufgebot an Rettungskräften eilt in die Innenstadt. In unmittelbarer Nähe findet der Christkindlmarkt statt, viele Menschen sind unterwegs und erleben das Szenario hautnah mit – Straubing im Ausnahmezustand. Heute, knapp vier Jahre später, stehen in Straubing die Zeichen auf Wiederaufbau! Dazu informierte am Montag, 19. Oktober, der beauftragte Architekt.