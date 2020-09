Verkehrsgarten Die Stadt Straubing setzt auf eine rasche Lösung für die schulische Verkehrserziehung

Foto: 123rf.com

Verkehrserziehung ist ein wichtiges Element im Lehrplan der Grundschule. Aufgrund der corona-bedingten Hygienekonzepte an den Schulen konnte der städtische Verkehrsgarten an der Grundschule St. Peter in Straubing in den letzten Monaten nicht genutzt werden.