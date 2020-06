Angebote „Fairtrade-Town“ – die Stadt Straubing gibt Flyer heraus

Die Stadt Straubing ist seit 2013 Träger des Titels . Ziel ist es, den Fairtrade-Gedanken der Stadt weiter auszubauen und den Titel somit fortwährend zu sichern und mit Leben zu füllen.

Straubing. Insbesondere Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe sind ein wichtiger Multiplikator, um das Thema „Fairer Handel“ in Straubing weiter bekannt zu machen und dadurch einen Beitrag für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern zu leisten.

Um die Übersicht der angebotenen Waren besser zu veranschaulichen, wird ein neuer Flyer erstellt. In diesem Flyer wird neben den grundlegenden Informationen zum Thema Fairtrade auch eine Übersicht der teilnehmenden Firmen samt Sortiment vorhanden sein. Das Stadtmarketing Straubing möchte eine bestmögliche Übersicht gewährleisten, ist dabei aber auf die Mitwirkung der örtlichen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe angewiesen.

Wer in seinem Unternehmen fairtrade-zertifizierte Produkte führt oder solche zur Herstellung von Speisen oder Getränken verwendet, kann sich beim Stadtmarketing Straubing melden. Man erhält dann einen Fragebogen zur Sortimentserfassung, das im neuen Flyer der Fairtrade-Stadt Straubing erscheint. Wenn Gastronomen oder Einzelhändler ihr Sortiment entsprechend „fair“ anpassen möchten und hierbei Hilfe benötigen, können sie sich an die Mitglieder der Steuerungsgruppe oder an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtmarketings wenden.