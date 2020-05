Die Stadtwerke informieren Im Stadtbus gilt ab dem 2. Juni wieder die Ticket-Pflicht

Am dem 2. Juni wird in allen Straubinger Stadtbussen wieder eine Fahrkarte benötigt. Einzel- und Mehrfahrkarten sowie Zeitfahrkarten sind dann auch wieder beim Busfahrer erhältlich.

Straubing. Die Busfahrer sind nun durch eine Plexiglasscheiben geschützt, für die Fahrgäste gilt im gesamten ÖPNV die Maskenpflicht – übrigens gilt diese bereits beim Warten an der Haltestelle.

Um die Anzahl der Verkaufsvorgänge und damit auch das Ansteckungsrisiko zu verringern, bieten die Stadtwerke, vorübergehend bis zum Ende der Sommerferien, vergünstigte Zeitfahrkarten für Erwachsene an: Die Wochenkarte kostet dann 10,50 Euro statt 14,20 Euro, die Monatskarte 30 Euro statt 39 Euro. Die Karten sind übertragbar auf jede beliebige Person, das heißt, eine Karte kann von mehreren Personen genutzt werden. Sie gelten an allen Tagen im angegebenen Zeitraum und berechtigen zu beliebig vielen Fahrten im Tarifgebiet. Sie können an jeden Werktag erworben werden und gelten ab Ausstellungsdatum sieben Tage bzw. einen Monat. Bei einem Preis von 1,90 Euro für die Einzelfahrt kann sich also schnell eine Zeitfahrkarte rentieren. Die Fahrgäste werden gebeten, die Zeitfahrkarten möglichst bei den Vorverkaufsstellen zu erwerben.

Seit dem 16. März hatten die Stadtwerke zum Schutz der Fahrer und der Fahrgäste den Fahrkartenverkauf im Bus ausgesetzt und die Fahrgäste gebeten, stattdessen eine Spende zugunsten der Aktion „Freude durch Helfen“ zu überweisen. Auf dem angegebenen Spendenkonto sind bis heute immerhin 340 Euro eingegangen. Die Stadtwerke werden diesen Betrag auf 1.000 Euro aufstocken, auch um ein Zeichen der Solidarität für die Bedürftigen unserer Region zu setzen.