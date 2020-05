Landkreis Straubing-Bogen Verteilung der Schutzmaterialien durch die Feuerwehren läuft aus

Foto: LRA Straubing-Bogen

Schutzkittel, Masken, Desinfektionsmittel – in den letzten Wochen mussten im Landkreis Straubing-Bogen tonnenweise Materialien an die richtigen Stellen gebracht werden. Innerhalb der Führungsgruppen Katastrophenschutz übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren diese Aufgabe und sorgten dafür, dass das zentral wie dezentral beschaffte Material gemäß den Vorgaben der Ministerien entsprechend an Ärzte, Pflegeheime und so weiter verteilt wurde.